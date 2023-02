Megnyílt alattuk a föld, két ausztrál bányász zuhant a halálba

A Perenti bányászati csoport közölte, hogy a két áldozat – Trevor Davis és Dylan Langridge – szerdán mintegy 125 méter mélyen dolgozott a Cloncurry melletti Dugald River bányában, amikor a megnyílt alattuk a talaj. Az üreg elnyelte egy járművet, amiben a két bányász tartózkodott, egy fúrótornyot és annak kezelőjét.

Az eset miatt sürgős mentési művelet indítottak. A mentőcsapatok szerdán kisebb sérülésekkel kimentették a fúrótorony kezelőjét. A mentőakció egész éjjel tartott, mire a sziklán és beszakadt földön eljutottak a járműig.

Following a significant search and rescue operation at the Dugald River Underground Mine in Queensland’s northwest, the bodies of Barminco employees Dylan Langridge and Trevor Davis have been located. Updates: https://t.co/FBAHfTvMRu pic.twitter.com/R8dNJon5l8

— The Courier-Mail (@couriermail) February 16, 2023