Elkezdődött a 73. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál (Berlinale), a csütörtök esti megnyitó díszvendége az orosz támadás ellen védekező Ukrajna elnöke volt.

A rendezvényre videókapcsolat révén Kijevből élőben bejelentkező Volodomir Zelenszkij – akit állva ünnepelt a gála közönsége – beszédében kifejtette, hogy a kultúra, a művészet, a mozi nem lehet semleges, nem tarthatja magát távol a politikától, ha az „az erőszak, a tömegével elkövetett bűncselekmények, a gyilkosságok, a terror és a totális háború politikájával” szembesül, márpedig Oroszország éppen ezt a politikát alkalmazza Ukrajnával szemben.

A művészet és a kultúra ilyen helyzetben döntést hoz, elhatározza, hogy kiáll a gonosszal szemben, vagy a gonoszt segítve csendben marad, és ezt a döntést számos formában kifejezésre juttatja. Így tett a Berlinale is, amely az idén egyetlen orosz támogatással vagy Oroszországban készített alkotást sem hívott meg, jelképét és legfőbb díját, a legjobb filmnek járó Arany Medvét pedig az ukrán nemzeti zászló színeire festette – mutatott rá Volodomir Zelenszkij.

Mint mondta, a művészet, a mozi „nem maradhat csendben, mert akkor csak még erősebb és meggyőzőbb lesz a gonosz hangja”. A többi között hozzátette, hogy a filmek önmagukban nem tudják megváltoztatni a világot, de lelkesítik, inspirálják az embereket, akik valóban képesek a világ megváltoztatására.

Volodomir Zelenszkij a Berlinale egyik versenyen kívül vetített filmjének főszereplője. Sean Penn Oscar-díjas amerikai színész-rendező és Aaron Kaufmann Superpower (Szuperhatalom) című dokumentumfilmje közvetlenül az Ukrajna elleni orosz támadás előtt és a 2022. február 24-én elindított háború első napjaiban készült.

Sean Penn, aki filmjének világpremierjére éppen Kijevből érkezett Berlinbe, a gálán elmondta, hogy ami az ukránok kitartását és szabadságvágyát illeti, „semmi sem változott” az utóbbi csaknem egy évben.

Szintén versenyen kívül szerepel a nyitófilm, Rebecca Miller She Came to Me (Eljött hozzám) című vígjátéka, amelyet a gála után vetítettek a német főváros központjában álló Berlinale Palastban. A főszereplő, Peter Dinklage egy New York-i zeneszerzőt alakít, aki nehezen halad a nagy visszatérésnek szánt új operájával. A romantikus komédia a 73. Berlinale egyetlen igazi amerikai sztárparádéja, Dinklage mellett Anne Hathaway és Marisa Tomei játssza a főbb szerepeket.

Sok más világhírű művésszel együtt ők is jelen voltak a megnyitó ünnepségen, amelyen bemutatták a legfőbb díjakról döntő nemzetközi zsűrit is. A testületet ugyancsak egy amerikai színész-rendező sztár, Kristen Stewart, vezeti, aki a Berlinale történetének legfiatalabb zsűrielnöke.

Az Arany Medvéért és a főbb alkotói kategóriákban kiosztandó Ezüst Medve díjakért 18 film versenyez. A többség európai, a legnagyobb csoportot öt munkával a német filmek alkotják. A 18-ból 15-nek a Berlinalén tartják a világpremierjét.

Új magyar filmmel az Encounters nevű szekció versenyprogramjában találkozhatnak a fesztivál látogatói. A filmművészet új perspektíváit és a független, újító szándékú filmkészítők esztétikailag és szerkezetileg merész alkotásait bemutató válogatásba Bánóczki Tibor és Szabó Sarolta közös rendezésű első mozifilmje, a Műanyag égbolt című sci-fi animáció került be.

A február 26-ig tartó szemlén valamennyi szekciót együttvéve 67 országból 283 alkotást mutatnak be. Kísérőrendezvényei közé tartozik a European Film Market (EFM) filmipari vásár, amelyen a Nemzeti Filmintézet (NFI) is részt vesz.

A Berlinale a cannes-i és a velencei mellett a legjelentősebb a vezető nemzetközi filmfesztiválok sorában, látogatóinak száma a koronavírus-világjárvány előtt rendre félmillió körül volt. Költségvetése általában 25 millió euró körül van, legnagyobb finanszírozója a német szövetségi és a berlini tartományi kormány. A szemle a magyar filmművészet számára is fontos bemutatkozási fórum, fődíját, az Arany Medvét 2017-ben Enyedi Ildikó nyerte el Testről és lélekről című alkotásával, 2021-ben pedig Nagy Dénes a Természetes fény című munkájával elnyerte a legjobb rendezésért járó Ezüst Medve-díjat.