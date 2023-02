Tragédia: telefontöltő miatt kellett meghalnia a kislánynak

A halálos baleset idején a 12 éves kislány a nagyanyjával volt otthon, de az idős nő egy másik helyiségben tartózkodott.

Hangos csattanásra lett figyelmes, ezért azonnal a kislány keresésére indult, és szörnyű látvány fogadta. Unokája a földön feküdt és rángatózott az áramütéstől, amit az aljaztba dugott telefontöltő adapter vezetéke okozott.

Schoolgirl, 12, is electrocuted by her phone charger and found dead after touching frayed cable in Thailand

