Nem élte túl a zuhanást, esés közben állt meg a szíve

A halálos baleset a délkelet-franciaországi Méribel síközpontban történt. Az 50 éves brit férfi pályán kívül síelt és a nagy sebesség miatt elveszítette az egyensúlyát, és egy sziklákkal borított, meredek lejtőre zuhant.

A férfi tíz métert zuhant, a későbbi vizsgálatok szerint esés közben a szíve is megállt, az érkezés miatt pedig több csontja is eltört.

Briton, 50, dies after falling ‘several dozen metres’ and suffering cardiac arrest while skiing https://t.co/lKBGZffEBZ

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 13, 2023