Különös bárányt fogtak a börtön udvarán, közelebb érve lepődtek meg csak igazán az őrök

Valóságos báránybőrbe bújt farkast fogtak el egy bolíviai börtön őrei. José Luis Callisaya Diaz, aki tizenöt éves börtönbüntetését tölti emberölésért a bolíviai San Pedro de Chonchocoro szigorúan őrzött börtönben, február elején báránybőr alá rejtőzve próbált megszökni.

Inmate serving 15 years for homicide disguises himself as a sheep to escape prison https://t.co/TqoRf1CoRh pic.twitter.com/LPjZj5hciK

— New York Post (@nypost) February 14, 2023