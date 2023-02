Az amerikaiak szerint az Európai Bizottságnak kötelessége lenne kiadni von der Leyen korrupciógyanús sms-eit

Tovább dagad az uniós vakcina-beszerzési botrány. A The New York Times című amerikai napilap pert indít az Európai Bizottság ellen, amiért az uniós intézmény nem adta ki az elnök, Ursula von der Leyen és a Pfizer vezérigazgatója közötti szöveges üzeneteket. 2021 elején szintén a New York Times számolt be arról, hogy a 35 milliárd eurós beszerzésről az Európai Bizottság elnöke SMS-ben egyezett meg a Pfizer vezérigazgatójával. Hogy pontosan mi volt az SMS-ekben, azóta sem derült ki, az üzeneteknek ugyanis nyoma veszett.

A New York Times pert indít az Európai Unió ellen Ursula von der Leyen a Pfizer-nek küldött szöveges üzenetei miatt – ezzel a címmel jelentetett meg cikket a Politico című hírportál. Azt írják: a per az Európai Unió Bírósága előtt fog zajlani. Az amerikaiak azzal érvelnek, hogy a bizottságnak jogi kötelessége lenne kiadni az üzeneteket, amelyek információkat tartalmazhatnak a több milliárd euró értékű COVID-19-dózisok megvásárlásáról szóló üzletekről. A keresetet még január 25-én adták be, de csak hétfőn tették közzé az Európai Bíróság nyilvános nyilvántartásában. Ursula Von Der Leyen 2020 decemberében jelentette be, hogy jóváhagyták a Pfizer-oltóanyag használatát az Unióban. Ez volt az első koronavírus elleni vakcina, amely engedélyt kapott az Európai Bizottságtól. Így az első 300 millió adaggal napokon belül elkezdődtek az oltások a tagállamokban. Néhány hónappal később újabb, összesen 1,8 tized milliárd vakcina beszerzéséről egyezett meg az Európai Bizottság az amerikai Pfizer-Biontech-el. Időközben azonban felmerült a gyanú, hogy a megállapodás nem volt szabályszerű. Kapcsolódó tartalom A The New York Times beperli Brüsszelt Ursula von der Leyen Pfizer-ügyletének eltitkolása miatt A vesztegetésgyanús ügyben mintegy 35 milliárd euróról van szó. 2021 áprilisában a New York Times számolt be arról, hogy a 35 milliárd eurós beszerzésről Ursula von Der Leyen egészen egyszerűen SMS-ben egyezett meg a Pfizer vezérigazgatójával, Albert Bourlával. Hogy pontosan mi volt az SMS-ekben, azóta sem derült ki, az üzeneteknek ugyanis nyoma veszett. Hatalmas botrány kerekedett, több európai parlamenti képviselő lemondásra szólította fel Ursula von der Leyent. Volt aki például azt kifogásolta, hogy Ursula von der Leyen férje, Heiko von Der Leyen az egyik amerikai gyógyszerészeti cég orvosigazgatója. Ezért összeférhetetlen, hogy a vakcinabeszerzésől a Bizottság elnöke egyszemélyben tárgyaljon. Az Európai Számvevőszék is szerette volna megismerni az Urusla von der Leyen és a Pfizer-vezér közötti üzenetváltás tartalmát, ám az Európai Bizottság illetékesei megtagadták ezt a kérést, mondván, ezek nem tartoznak a szakpolitikával kapcsolatos dokumentumok megőrzésére vonatkozó uniós jogszabály hatálya alá. Az uniós ombudsman vizsgálata azt állapította meg, hogy von der Leyen stábja szándékosan hátráltatta a munkájukat, amikor azt állította, nem talált semmiféle szöveges üzenetet. Emily O’Reilly álláspontja szerint a Bizottság tagjainak viselkedése nem felelt meg az uniós szabályok által megkövetelt átláthatóságnak, és meg sem próbáltak átfogó kutatást végezni az ügyben. Német lapinformációk szerint egyrészt megbüntethetik Ursula von der Leyent a Pfizerrel kötött szerződés miatt, másrészt további vizsgálatok várhatók a kétes vakcinabeszerzés ügyében. Nem ez volt az első alkalom, hogy a Bizottság elnöke bajba került az időközben eltűnt szöveges üzenetei miatt. Ursula von der Leyen, Angela Merkel minisztereként is SMS-ben kötött tanácsadói szerződéseket. Ráadásul egy olyan hadiipari céggel, amelynél a Bizottság elnökének egyik fia is jól fizető állást kapott.