Több embert megölt egy lövöldöző Michiganban, majd magával is végzett

Az egyetemi rendőrség annyit közölt, hogy a tettes egy 43 éves férfi. Chris Rozman helyettes rendőrfőnök elmondta, hogy a lövöldöző hétfő este először az egyetem egyik csarnokában nyitott tüzet, ahol két embert ölt meg, majd egy másik helyszínen még egy emberrel végzett. Kórházban öt embert ápolnak, állapotuk válságos – mondta az illetékes.

A rendőrségi tájékoztatón elhangzott, hogy a fegyveres után hajtóvadászat indult majd, amikor a rendőrök megpróbálták ártalmatlanítani saját magával is végzett East Lansing városában hétfőn késő este.

