Több atomerőműre lenne szüksége Svédországnak egy szakértő szerint

Svédország legnagyobb bányászati vállalata, az LK AB Euromines vezérigazgatója szerint további atomerőművekre lenne szüksége az országnak, az energiafogyasztásuk biztosítása érdekében. Jan Moström szakmai véleménye szerint csak az általa vezetett óriásvállalatnak annyi az energiaszükséglete, amely az egész ország fogyasztásának felét kiteszi.

Elmondása a szélenergia igen nagy valószínűséggel nem fogja fedezni az ország energia-szükségleteit.

Moström szerint a jövőben több atomreaktorra, leginkább kisebb, úgynevezett moduláris reaktorokra lesz szükség Svédországban annak érdekében, hogy fedezzék a tízmilliós ország energiaszükségletét.

A completely new industry from today’s mine waste#NowSpeaking Jan Moström, CEO of @LKABgroup, on how to reduce the dependence on imports and increase security supply of critical minerals in the EU – turning challenges into opportunities. #RMSummit2021 @EU_ERMA #EUerma pic.twitter.com/vloDJkaRtj

