Tigris támadt vadászokra egy oroszországi természetvédelmi területen

Szibériai tigris támadt három vadászra egy kunyhóban a Habarovszki terület egyik természetvédelmi terültén, egyiküket életveszélyesen megsebesítette.

A vadászok egyike azt állította, hogy lelőtte a támadó nagymacskát. Az Anjujszki Nemzeti Park kedden egy felvételt is közzétett a kimúlt tigrisről a kunyhóban. Mivel védett fajról van szó, a hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben, bár a férfiak azt állították, hogy másfajta vadakra indultak vadászni.

A vadászok szerint a ragadozó az egyik ablakon keresztült hatolt be. A közzétett videón egyébként egy betört ablakot is látni.

A 19 éves fiatalt, akinek komoly sebei voltak, kórházba szállították.

A hatóságok ezen felül azt is vizsgálják, hogy egy korábban holtan talált vadásszal is tigris végezhetett-e.

A nemzeti park felhívta a figyelmet arra, hogy tigrisek élelem hiányában akár emberre is támadhatnak. Hasonló figyelmeztetést tett közzé a habarovszki terület vezetése is. Úgy tudni, több „problémás tigris” is akad a környéken, amelyeket be akarnak fogni és a hatalmas térség távoli végeibe akarnak áttelepíteni.

A hatóságok szerint a tigrisek élelem után kutatva egyre többször kerülnek konfliktusba emberekkel, mivel a térségben jelentősen kevesebb a vaddisznó a korábbi évekhez képest. Számos vaddisznót az afrikai sertéspestis megfékezése jegyében vadásztak le, ezért most hiányoznak a táplálékláncból.

A szibériai tigris a világ legnagyobb macskaféléje. Az orosz kormány a Komszomolszkaja Pravda című bulvárlapban megjelent egyik állásfoglalásában a szibériai tigrisek és leopárdok jelentős egyedszámú állományára utalva utasította vissza az állatvédők kifogásait, melyek szerint az állam túl keveset tesz a nagymacskák védelme érdekében.

Oroszországban az utóbbi tizenkét évben nagyjából 750 példányra megkétszereződött a szibériai tigrisek egyedszáma, a leopárdoké 30-ról 130 emelkedett ez idő alatt. A siker részben a nagymacskák védelmét szolgáló programok tartós finanszírozására vezethető vissza.