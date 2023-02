Tehetetlenül zuhant az utasszállító, amit a pilóta tett, azzal azonnal hőssé vált

A 1722-es járat tavaly év végén szállt fel a maui Kahului repülőtérről San Francisco felé indulva. A viharos időben körülbelül hétszáz méter magasba emelkedett, amikor hirtelen mély zuhanásba kezdett. A Boeing 777-200-as típusú gép az Air Current adatai szerint elérte a 2600 méter/perc süllyedési sebességet, mire a személyzet visszanyerte az irányítást.

Az emelkedés során az utasokra és a személyzetre a gravitációs erő közel 2,7-szeresének megfelelő erőhatás nehezedett.

United flight from Hawaii came within 775 feet of plunging into Pacific Ocean https://t.co/uwfrmRPn6M pic.twitter.com/YoPtrhfrjc

— New York Post (@nypost) February 13, 2023