Szerb elnök: Szerbia nem fejlődhet az Európai Unió nélkül

Szerbia nagyon sok szempontból függ az Európai Uniótól, és nem léphet előre az EU nélkül – hangoztatta Aleksandar Vucic szerb elnök kedden Belgrádban annak kapcsán, hogy aláírták a Szerbia energiarendszerének támogatására szolgáló, 165 millió euróról szóló szerződést Belgrád és Brüsszel között.

Aleksandar Vucic közölte, hogy a támogatás segítségével Szerbia könnyebben küzdhet meg a jelenlegi energiaválsággal.

Rámutatott: vannak, akik más utat javasolnak Szerbia számára, ám az embereknek tudniuk kell, hogy csak az EU támogatásával lehet előrelépni, az EU-nak köszönhetően lesz a fiataloknak munkájuk, és csak így van jövője az országnak.

A szerződés aláírásakor elhangzott, hogy az Európai Unió összesen egymilliárd eurós támogatást irányzott elő a Nyugat-Balkán számára az energiaválság kezelésére, illetve az energiahordozók diverzifikálására.

Az európai országok közül egyedüliként Szerbia nem csatlakozott az Oroszország elleni uniós szankciókhoz, mert az ország vezetői úgy vélik, korábban Szerbia esetében sem váltak be a szankciók, így Oroszország esetében sem lehetnek hatékonyak. Másrészt Belgrádot történelmi, kulturális és vallási kapcsolatok kötik Moszkvához, és ezt a kapcsolatot nem áll szándékukban veszélyeztetni.

Az utóbbi néhány hétben Aleksandar Vucic többször is felhívta a figyelmet arra, hogy a nemzetközi közösség kemény elvárásokat támasztott Szerbiával szemben, és egyik feltételként az is elhangzott, hogy leállhat az ország európai integrációja, amennyiben nem vezet be büntetőintézkedéseket Oroszország ellen.