Az orosz–ukrán háború egyéves évfordulója előtt Oroszország fokozta támadásait a Donyec-medencében. Moszkva már hivatalosan is bejelentette, hogy a Wagner-csoport a tüzérség támogatásával bevette Kraszna Hora települést, és készül az onnan csupán hét kilométerre lévő Bahmut elfoglalására. A NATO-főtitkár szerint az orosz nagy offenzíva már elkezdődött, és felszólította a tagállamokat a katonai támogatás felgyorsítására.

Orosz állásokra lőnek Bahmut védői. A porig rombolt donyecki városban utcáról utcára folynak a harcok, az orosz csapatok fél éve próbálják bevenni a települést. A civilek már elhagyták otthonaikat, csak ukrán katonákat látni a romok között. A helyzetük azonban nem egyszerű, ukrán települések felé csupán egy kijáratuk maradt, az orosz erők minden más utat elvágtak.



„Be akarnak keríteni minket, hogy elhagyjuk a várost, de ez még nem sikerült nekik. Természetesen vannak veszteségeink, de uraljuk a helyzetet és kitartunk” – mondta egy ukrán katona.

A Bahmuttól északra fekvő Kraszna Hora település védői azonban már nem tudták tartani a frontot. Elfoglalásáról egy videóüzenetben maga Jevgenyij Prigozsin, a Wagner-csoport alapítója tett bejelentést.



„Kraszna Horát ma elfoglalta a Wagner-csoport rohamcsapata” – mondta a szervezet vezetője, és ezt nem sokkal később az orosz védelmi minisztérium is megerősítette.

„Donyeckben a rohamosztag önkéntesei a déli csapatok rakéta- és tüzérségi támogatásával felszabadították a Donyecki Népköztársaságban fekvő Kraszna Hora települést” – jelentette be Igor Konasenkov az orosz védelmi minisztérium szóvivője.

Az orosz támadások hevességéről számolt be az ukrán hadsereg is. Tizenhat település bombázásáról adtak hírt Bahmut közelében, miközben kisebb sikerekről is beszámoltak – hangzott el az M1 Híradójában.

A donyecki város elfoglalására Vlagyimir Putyin orosz elnök hónapok óta vár. Ukrán és nyugati elemzők egybehangzó véleménye szerint az orosz–ukrán háború kezdetének első évfordulójához közeledve a Kreml nagy offenzívára készül, és beveti a tavalyi év óta mozgósított több százezer katonát is.

A NATO főtitkára szerint ez az offenzíva már megkezdődött. Jens Stoltenberg a katonai szövetség kétnapos találkozója előtt beszélt arról, hogy nincs semmi jele annak, miszerint Vlagyimir Putyin orosz elnök a békére készülne. Egyben felszólította a NATO-tagokat, hogy továbbra is nyújtsanak sürgős katonai támogatást Kijevnek.

A helyzet romlásával számol az Egyesült Államok is, ezért Washington moszkvai nagykövetsége ismételten felszólította állampolgárait, hogy haladéktalanul hagyják el Oroszországot az ukrajnai konfliktus előre nem jelezhető következményei miatt – olvasható a nagykövetség figyelmeztetésében.

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter pedig New Yorkba készül, ahonnan – az orosz RIA Novosztyi portál szerint – nagyon nagy bejelentéssel készül visszatérni. Fontos politikai állásfoglalások és döntések születnek majd ott, többek között szankciókról és fegyverekről – idézte a portál Kuleba szavait. A lap szerint február 22-ei ENSZ rendkívüli közgyűlésen várhatóan ismét elítélik Oroszországot, ami gátolhatja az esetleges békekötést.

Közben az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij egy rendeletben újabb kétszáz, az orosz atomiparnak dolgozó ember ellen léptetett életbe szankciókat. Köztük van a zaporizzsjai atomerőmű ukrán állampolgárságú főmérnökhelyettese, de az orosz elnök külpolitikai tanácsadója is.