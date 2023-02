Élettelenül esett össze az utcán egy idős férfi, szabadnapos rendőr mentette meg az életét

A szolgálaton kívüli rendőrtiszt megvizsgálta a férfit, de mivel nem mutatott életjeleket, azonnal megkezdte az újraélesztést, amíg a többi szemtanú értesítette a mentőket. A helyszínre érkező életmentők emelt szinten folytatták az ellását, egészen addig, amíg nem stabilizálták a sérült állapotát.

Yesterday morning, Officer Ramos assigned to the @NYPD19Pct was off-duty when he observed an unconscious & unresponsive man on the floor. Relying on his training, he immediately rendered aid by performing CPR on him until EMS arrived & was able to save his life. pic.twitter.com/NhaFXnFUzf

— NYPD NEWS (@NYPDnews) February 12, 2023