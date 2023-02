Tovább drágul az energia Belgiumban

Drágul az energia Belgiumban. A belga kormány döntött arról, hogy áprilistól jövedéki adót kell fizetni a háztartási energia után, miután a csaknem egy éve tartó áfacsökkentést nem bírja tovább a költségvetés.

A belga kormány azzal érvel, hogy az áfa visszaállítása túl nagy teher lenne a háztartásoknak, a jövedéki adó azonban csak havonta húsz euró, azaz mintegy nyolcezer forint áremelkedést jelentene. Eközben szűkítik a szociális tarifára jogosultak körét, ami a lakosság húsz százalékát érintheti. Az ország legnagyobb fogyasztóvédelmi szervezete nem ért egyet a döntésekkel.

„Egyrészt azt mondják, hogy amúgy is nagyon magasak a számlák, és ezt még további adókkal terhelik, ez semmiképpen nem helyes. Nem értenek egyet azokkal a számításokkal sem, hogy az áremelkedés csak húsz euró lesz havonta, az ő számításaik szerint ezt meghaladhatja, és aggályaik vannak a szociális tarifa szűkítésével kapcsolatban is, mert ebben az esetben a jövőben csak azok kaphatnának ilyen szociális tarifát, akik amúgy is valamiféle egyéb kompenzációra, vagy segélyre jogosultak. A fogyasztóvédők szerint jövedelemalapúnak kellene lennie a csökkentésnek, hiszen az energiaárak most már a középosztályt is érintik, rajtuk is segíteni kell” – közölte az M1 helyszíni tudósítója.

