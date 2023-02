Kínai külügyminisztérium: Tavaly több mint tízszer sértették meg a kínai légteret amerikai léggömbök

A két ország között február 4. óta feszültté vált a viszony, amikor az amerikai légtérben lelőttek egy feltételezett kínai megfigyelő léggömböt. Az elmúlt napokban több azonosítatlan repülő tárgyat is lelőttek az Egyesült Államok légterében.

„Nem szokatlan, hogy az Egyesült Államok törvénytelenül behatol más országok légkörébe” – jelentette ki hétfőn Pekingben tartott heti sajtótájékoztatóján Vang Ven-pin, a kínai külügyminisztérium szóvivője. Hozzátette: tavaly több mint tíz alkalommal hatoltak be amerikai léggömbök a kínai légtérbe a kínai hatóságok engedélye nélkül.

„Az első dolog, amit az amerikai félnek tennie kell, hogy tiszta lappal indul, önvizsgálatot tart ahelyett, hogy Kínát rágalmazná és vádolná” – idézte a BBC a kínai szóvivőt.

Vang Ven-pin szerint Peking „felelősen és szakszerűen” módon válaszolt a légtérsértésekre.

A kínai állam média jelentése szerint a hét végén azonosítatlan repülő tárgyat észleltek az ország keleti partjánál.

Az Egyesült Államok cáfolta, hogy megfigyelő léggömböket küldött volna Kína fölé, Adrienne Watson, a Fehér Ház nemzetbiztonsági szóvivője hamisnak nevezte a Twitteren a kínai állítást.

Any claim that the US government operates surveillance balloons over the PRC is false. It is China that has a high-altitude surveillance balloon program for intelligence collection, that it has used to violate the sovereignty of the US and over 40 countries across 5 continents. https://t.co/VzPceB6JUh

