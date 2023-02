Volt német titkosszolgálati vezető: Európa érdeke, hogy a háborús uszítók ne üljenek tovább a kormányban

Nem igaz, hogy Chemnitzben a radikálisok migránsokra vadásznak, az erről szóló videó hamisítvány – nyilatkozta négy évvel ezelőtt a német titkosszolgálatok akkori vezetője. Hans-Georg Maassen ezzel magának Angela Merkelnek mondott ellent, ezért pillanatok alatt nyugdíjazták; sokat mond azonban, hogy a CDU 2021-ben egyéni jelöltként elindította a választásokon. A képviselői szék akkor nem jött össze, és most úgy tűnik, hogy a pártból is távozni a kell annak a politikusnak, aki számtalan alkalommal bírálta a német baloldal véleményterrorját. Hans-Georg Maassen két év után ismét nyilatkozott a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorának.

Ön még mindig a CDU tagja, bár a pártja február 5-éig szabott Önnek határidőt, hogy lépjen ki a pártból. Kapott konkrét magyarázatot arra, hogy miért követelik ezt öntől?

– Kaptam indoklást, de semmi konkrétumot. A Werte Unionnál (Értékunió) betöltött elnöki pozíciómat vetik a szememre, és azt mondják, a kijelentéseimmel összeesküvés-elméletekben hívőkkel és antiszemitákkal vállalok közösséget. Ezek teljesen alaptalan vádak, smelyeket vissza kell utasítanom.

De hiszen több CDU-s politikus is tagja a Werte Union-nak…

– Valóban. Az Értékuniónak körülbelül négyezer tagja van, akik többségében – közel 80 százalékban – a CDU vagy CSU (Német Keresztényszociális Unió, a CDU hagyományos koalíciós partnere – a szerk.) tagjai. Annak idején 2017-ben azért hoztuk létre ezt a szövetséget, mert úgy éreztük, hogy a Kereszténydemokrata Párt Merkel kancellár vezetése alatt egyre kevésbé képviselte a klasszikus kereszténydemokrata álláspontot, és egyre inkább szocialista irányba fordult.

„A Werte Union Konrad Adenauer, Ludwig Gerhard és Helmut Kohl politikai felfogását szeretné továbbvinni. A CDU jelenlegi pártvezetésétől komoly fordulatot várnánk, hogy térjenek vissza középre, a polgári értékekhez, a jogállamisághoz, a véleményszabadsághoz, és legyen újra fontos a gazdaság, a vállalkozások ösztönzése, támogatása.”

Mindezt a CDU-n belüli politikai baloldal vehemensen elutasítja, és ezért harcol az Értékunió ellen is, mert nem kívánják ezt a politikai fordulatot. Én 1978-ban éppen emiatt az értékrend miatt, illetve a szocialistáktól való határozott elhatárolódás miatt csatlakoztam először a Junge Unionhoz (Fiatalok uniója), majd a CDU-hoz, amely klasszikus keresztény, demokratikus, jogállami értékeket képviselt, és az erős Európáért állt ki.

A jogállamiság számomra azt is jelenti, és ezt úgy mondom, hogy évekig foglalkoztam idegenrendészettel, külföldieket érintő joggal, hogy olyan jogrendszerünk legyen, ami korlátozza, kézben tartja a bevándorlást. Humanitárius okokból menedéket nyújt, de nem enged be bárkit. Ez Merkel kancellár idején teljesen kicsúszott a kezünkből. Ez ellen harcolok, de a jelenlegi CDU most sem határolódik el ettől a súlyos örökségtől, hanem folytatni kívánja ezt az utat.

Németországban már egyértelmű, hogy a CDU Angela Merkel vezetése alatt, egy baloldali, nem csak szociáldemokrata, de szocialista párttá vált. Minden olyan érték, melyeket ez a párt Adenauer, és Kohl alatt képviselt, mint például a család védelme, erős hadsereg, Európa védelem, a középosztály védelme, a véleményszabadság a véleménysokszínűség védelme, mára erodálódott, és egészen odáig fajult, hogy a CDU a gender nyelvhasználat mellett, a gyermekeket is érintő transzszexualitás mellett érvel. Ennek már biztosan semmi köze, ahhoz a párthoz, melybe egykor én is beléptem. Ha ezt szerettem volna képviselni, akkor csatlakozhattam volna a zöldekhez, vagy a baloldalhoz. Meg vagyok róla győződve, hogy szükség van egy nem csak konzervatív, de realisztikus német polgári pártra, és ha a CDU nem változtat az állás pontján, továbbra is baloldali pártként viselkedik, akkor az érték uniónak a maga útjára kell állni.

Jelenleg a Werte Union ugyan nem párt, de mégis veszélyes ellenfélnek tartja a CDU?

– A személyem elleni kampány úgy három héttel az elnökké választásom előtt kezdődött, és két nappal a megválasztásom után meg is indult az eljárás a pártból való kizárásommal kapcsolatban. Mindez arra utal, hogy a CDU – Friedrich Merz vezetésével – veszélyesnek tartja a személyemet és az Értékuniót. Pedig Merz urat eredetileg azért választotta elnökké a tagság, mert a politikai fordulatot ígért – de ez nem történt meg. Csalódást okozott.

Mit gondol, párttá válik a Werte Union?

– Nem tudom megmondani, hogy azzá válik-e. A kizárási eljárásom még folyik. Ha a CDU az Értékunió és a párt közötti összeférhetetlenségről dönt, akkor nem tartom kizártnak, de ez még a jövő zenéje.

Azért kérdezem ezt, mert tudvalevő, hogy Németországban nagyon nehéz egy új pártnak érvényesülni, csak keveseknek sikerül bejutni a Bundestagba. De akkor ki kínálhat alternatívát azoknak a választóknak, akik a konzervatív értékek képviseletét várják el?

– A választók számára egyre inkább egyértelmű, hogy a CDU nem képviseli a konzervatív értékeket, és nagyon nagy a szakadék a balra tolódott Merz féle párt és a jobboldali AfD között, amely nem ér el a társadalom közepéig, mert sokan elutasítják. Ez a szakadék, vagy betöltetlen terület egyre szélesedik, ez a legutóbbi választásoknál is jól látszott, ahol a választó polgárok 45 százaléka nem járult az urnákhoz, mert nem talált olyan pártot, amelyiket szívesen választotta volna. El tudom képzelni, hogy itt egy új erő jó lehetőségeket talál majd arra, hogy bekerüljön a Bundestagba. Egyetértek önnel abban, hogy Németországban nagyon nehezen tud egy új párt megkapaszkodni, nem is az a döntő, hogy bejusson a párt Bundestagba, hanem hogy kormányozni tudjon, hiszen, ahhoz, hogy bejussunk a parlamentbe, nem kell új pártot létrehoznunk.

A hétvégén Berlinben meg kellett ismételni a választást, de mit gondol, lehet majd ezekből az eredményekből bármiféle következtetést levonni?

– Jól látszik, hogy a CDU magas falat húzott az AfD felé, vagyis mindenféle kommunikáció, együttműködés kizárt a két párt között, és úgy tűnik a párton belüli konzervatívoktól is elhatárolódnak, vagyis ha a legtöbb szavazatot is kapják a hétvégi választáson, amire jó esély van, akkor is csak a baloldallal kormányozhatnak: az SPD-vel (szociáldemokraták), a Zöldekkel vagy a Di Linke szélsőbaloldali párttal.

„Ez azt is jelenti, hogy semmi nem változik a jelenlegi állapotokhoz képest Berlin városában, hiszen ha a zöldek, vagy akár a szocialisták is ott vannak a kormánynál, akkor nem változtatnak az eddigi politikájukon és folytatódik a rombolás Berlinben.”

Folytatni fogják az ideológia vezérelte politikájukat, a tarthatatlan migrációs politikájukat. Éppen ez az elkeserítő a mostani választásoknál, hogy mindegy kire szavazunk, biztosak lehetünk, hogy baloldali irányítású lesz a vezetőség, pedig a polgárok nagy része nem akarja ezt.

Említette, hogy sok kijelentése miatt kritizálják a pártjából, például a migrációt érintő kijelentései miatt, vagy mert úgy fogalmazott, hogy „vörös-zöld diktatúra uralkodik” Németországban. Legutóbb pedig azt mondta, szeretné, hogy ez az „ökoszocialista” rendszerkísérlet véget érjen a hazájában. Milyen kísérlet zajlik most Németországban?

– Mondjuk úgy, hogy egy ökoszociális–woke-társadalomra való átnevelési kísérlet, melyet főként a Zöldek irányítanak.

„A német zöld párt elhiteti, hogy ők fogják megmenteni a világot a klímakatasztrófától, miközben az ehhez kapcsolódó intézkedések láthatóan a gazdaságunk tönkretételét szolgálják. Egyúttal tönkreteszik a középosztályt, a független vállalkozókat is.”

Lépésről lépésre átnevelik a társadalmat, hozzászoktatják az embereket a szegénységhez, de úgy mondják, hogy takarékosságra nevelik őket. Zajlik a zöldek erőszakos átnevelő programja, a genderkérdésben, a transzszexualitás megítélésében, de a nyelvhasználatban is.

Úgy tűnik, hogy olyan súlyos kérdésekben is, mint az Ukrajnának nyújtott fegyverszállítmányok, végül a zöldek döntése lett a meghatározó, akik régóta a nehézfegyverek küldése mellett érveltek. Újabban pedig azt látjuk, hogy Leopard tankokat is küld majd Németország. De közben az is látszik, hogy a német ipari teljesítmény gyengül. Hova vezet ez az út?

– Fontosnak tartom megjegyezni, hogy én határozottan elutasítom a zöldek és az SPD ezen politikáját. Meg vagyok róla győződve, hogy nekünk, németeknek a békekötés létrejöttéért kell tenni, és ez nem csak német, de európai érdek is.

„A fegyverszállítások csak azt szolgálják, hogy egyre jobban bevonódjunk a háborúba, illetve valójában már résztvevőjévé is váltunk. Ez a politika egyértelműen elnyújtja a háborút, és elsősorban az ukrán emberek kárára, akik közül rengetegen halnak meg naponta.”

Másodsorban pedig Németország kárára is, mely már most is olyan, mint egy kifacsart citrom. Németország és a többi európai uniós ország fizeti meg a háború árát. Fizetünk az által is, hogy nem jutunk kedvező áron energiaforrásokhoz, és közben hatalmas vagyon áttelepítését látjuk Németországból az USA irányába. A nagy profit a fegyverek eladásából és nem az ajándékozásból keletkezik. Ezt azonnal meg kell állítani. Nemzeti és európai érdek, hogy a háború befejeződjön, és a háborús uszítók ne üljenek tovább ott a kormányban.

Vajon ki fogja ezt kimondani?

– Ezt csak a polgárok mondhatják ki a választások keretében, vagy utcai tüntetések formájában. Az emberek már látják, hogy hova vezet ez a jelenlegi német politika, tapasztalják a fokozatos elszegényedést, félnek a jövőtől, és félnek a háború kiszélesedésétől is. Annalena Baerbock német külügyminiszter nyíltan kimondta az Európai Parlament előtt, hogy

„Németország háborúban áll Oroszországgal, vagyis a szövetségi kormány ennek tudatában van, és azt szeretné, hogy ez a háború folytatódjon, de ez nem a német polgárok akarata.”

Éppen ezért a polgároknak kell a szavukat felemelni ez ellen a politika ellen – fogalmazott Hans-Georg Maassen.

Kiemelt kép: Hans-Georg Maassen, a német szövetségi alkotmányvédelmi hivatal volt elnöke. (Fotó: MTI/EPA/Kay Nietfeld)