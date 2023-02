Távozik a posztjáról a NATO-főtitkára

Oana Lungescu közölte, a NATO-főtitkár nem kéri mandátumának további hosszabbítását, és a terveknek megfelelően még idén távozik posztjáról. Emlékeztetett, Jens Stoltenberg NATO-főtitkári mandátumát háromszor hosszabbították meg, és összesen csaknem kilenc évig szolgált a szervezet élén.

„A főtitkár mandátuma idén lejár, és nem áll szándékában mandátumának újabb meghosszabbítását kérni” – fogalmazott.

Jens Stoltenberg is reportedly still preparing to end his tenure as NATO Secretary General in September of this year in order to pursue a Job with The Norges Bank in Norway, even though an Extension till late 2024 has been offered to him. pic.twitter.com/4d3kTAjlza

