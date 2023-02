Stratégiai egyeztetést tartott az ukrán és az amerikai védelmi miniszter

Reznyikov és Lloyd Austin szombat esti megbeszélésének apropóját a jövő heti, brüsszeli találkozó adta, amelyen az úgynevezett Ukrajnai Védelmi Kapcsolattartó Csoport tagjai találkoznak az Európai Unió védelmi minisztereivel.

A csoportot az Amerikai Egyesült Államok kezdeményezésére hozták létre még 2022 áprilisában aazért, hogy ezen keresztül katonai és humanitárius felszerelésekkel tudják támogatni az Oroszországgal hadban álló Ukrajnát. Az USA és nyugati szövetségesei által eddig nyújtott támogatások leginkább a haditechnikára és a katonai felszerelésekre vonatkoztak.

Had a 📞with my great friend & friend of 🇺🇦 Lloyd J. Austin III @SecDef

We discussed the situation on the frontline&priorities for the next #Ramstein.

🇺🇸 is unwavering in its support of 🇺🇦

All this is possible thanks to our transparent and trustworthy relationship.

Thank you 🇺🇸! pic.twitter.com/eQTCU6uvSM

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 11, 2023