Őrizetbe vettek egy nőjogi aktivistát Afganisztánban

Richard Bennett a Twitteren tudatta, hogy Parisza Mubarizt, aki egy nőjogi szervezet alapítója, a bátyjával együtt vették őrizetbe szombaton. Az ENSZ-tisztségviselő hangsúlyozta: a lányok oktatáshoz való jogát követelni nem bűncselekmény.

Az aktivista szabadon bocsátását követelte ezután Raffaella Lodice, az Európai Unió Afganisztánba akkreditált nagykövet-helyettese és Favzia Kúfi ismert afgán politikus, nőjogi aktivista, az afgán parlament egykori alelnöke is.

Mubariz őrizetbe vétele előtt pár nappal nők egy kisebb csoportja megmozdulást szervezett Tahár tartományban azt követelve, hogy biztosítsák a nők oktatáshoz és munkavállaláshoz való jogát.

50 days since Taliban BANNED women from going to university.

Education is the most basic of human rights.

Our hearts bleed as women are forced to stay at home in Afghanistan for the crime of simply being born female.pic.twitter.com/3cJ2SqgYZM

— Shabnam Nasimi (@NasimiShabnam) February 6, 2023