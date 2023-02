„Mindent ellenőrzés alatt tartunk” – állítják az ukránok az orosz harapófogóba zárt Bahmutban

Hetek óta heves harcok folynak a kelet-ukrajnai Bahmut (orosz nevén Artemovszk) városáért.

Valerij Zaluzsnij ukrán főparancsnok szombaton bejelentette, hogy azonnali intézkedéseket hoznak „a város körüli frontvonal stabilizálására”.

.@ZelenskyyUa quote on the cover of @derspiegel

“Putin is a Dragon, he needs to devour.”

Dragons eat people.

To survive, people must eat the Dragon instead.#UAarmy offers a recipe for “dragon meat à l’ukrainienne”. pic.twitter.com/dsKGu3CHmS

— Defense of Ukraine (@DefenceU) February 11, 2023