Megszólalt a kanadai védelmi miniszter a szombaton lelőtt rejtélyes repülő eszköz kapcsán

Az ország északnyugati része fölött lelőtt repülő tárgy henger alakú volt, és 12 kilométeres magasságban haladt – közölte Anita Anand kanadai védelmi miniszter a helyi idő szerint szombat este tartott sajtótájékoztatóján.

Today, a @NORADCommand aircraft shot down an unidentified object that violated Canadian airspace. Canadian and U.S. aircraft were scrambled and a U.S. F-22 fired at the object. I discussed this with @SecDef Austin and reaffirmed that we’ll always defend our sovereignty together. https://t.co/FLKOwYMkbY

— Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 11, 2023