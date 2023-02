Megérkezett az ukrán hadijelentés

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta vasárnap azt a rendeletet, amelynek értelmében 199 orosz és egy ukrán állampolgár ellen léptetett életbe szankciókat.

A büntetőintézkedéseket az államfő az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi tanács (RNBO) határozata alapján rendelte el. A szankciók alá vont személyek között van Jurij Csernyicsuk, a zaporizzsjai atomerőmű főmérnökhelyettese, az orosz állampolgárok közül pedig Andrej Petrov, a Roszenergoatom vállalat vezetője és Jurij Usakov, Vlagyimir Putyin orosz elnök külpolitikai tanácsadója.

Olekszij Danyilov, az RNBO titkára közben egy vasárnapi tévéműsorban kijelentette, hogy az oroszok már megkezdték az újabb „nagyszabású offenzívájukat” Ukrajna ellen, de „komoly problémáik” vannak, mert az ukrán hadsereg sikeresen ellenáll. Szergej Versinyin orosz külügyminiszter-helyettes azon kijelentését kommentálva, amely szerint Oroszország állítólag „előfeltételek nélkül” készen áll a tárgyalásokra Ukrajnával, Danyilov azt mondta, hogy az Oroszországi Föderáció céljait és a jelenlegi valóságot figyelembe véve, most a „második Ukrajna” elnevezésű projektet próbálják megvalósítani. Kifejtette, hogy ennek lényege, hogy a 2014-ben Oroszországba menekült Viktor Janukovics elnökhöz hű politikusokat igyekeznek visszahozni különféle vezető pozíciókba.

A Luhanszk megyei kormányzói hivatal a Telegramon arról számolt be, hogy az orosz hadsereg egyre gyakrabban veti be a légierőt a régióban, szombaton több teleülést is ért légi csapás.

Az Ukrajinszka Pravda hírportál megyei kormányzók beszámolói alapján készített összeállításában arról adott hírt, hogy szombaton Ukrajna kilenc, az ország keleti részében lévő megyéjében nyitottak tüzet az orosz erők. Donyeck megyében egy civil vesztette életét és tízen megsebesültek az orosz támadások következtében.

A reggeli órákban a Dnyipropetrovszk megyei Nyikopol térségét ágyúzták az orosz erők, egy nő életét vesztette egy másik megsérült – közölte Szerhij Liszak megyei kormányzó.

A déli Herszon városában a megyei kormányzói hivatal épületére mértek csapást az orosz erők. A hivatal sajtószolgálatának közlés eszerint senki sem sérült meg.

Az ukrán vezérkar vasárnapi jelentése szerint az elmúlt napban mintegy 900 orosz katona halt meg Ukrajnában, velük együtt az orosz hadsereg embervesztesége 137 780-ra nőtt. Az ukrán erők megsemmisítettek egyebek mellett egy repülőgépet és 13 harckocsit.

Az ukrán légierő arról számolt be, hogy vasárnapra virradóra öt orosz drónt – négy iráni gyártású Sahídot és egy Orlan-10-es típusút lőtt le a légvédelem az ország délkeleti részében.

A kiemelt képünk illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Jevhen Honcsarenko)