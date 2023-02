Léggömbszezon: az amerikai légierő újabb azonosítatlan repülő eszközt semmisített meg Kanada felett

Justin Trudeau elmondta, hogy Joe Biden amerikai elnökkel egyeztetve adott utasítást az eszköz lelövésére, amelyet – a kanadai légierő gépeivel együttműködve – egy amerikai F-22-es Raptor vadászgép hajtott végre Yukon tartomány felett.

Amerikai illetékesek azt közölték, hogy a kanadai és amerikai légtérvédelmi feladatokat ellátó Észak-amerikai Légvédelmi Parancsnokság (North American Aerospace Defense Command – NORAD) észlelte péntek este a tárgyat, amely szombaton lépett be Kanada légterébe.

Justin Trudeau a közleményében azonosítatlan légi eszközt említett. Jelezte, hogy a maradványokat összegyűjtik és elemzésnek vetik alá. Közben a NORAD szóvivője, Olivier Gallant őrnagy arról beszélt, hogy a hadsereg meghatározta, miről van szó, de részleteket nem hoznak nyilvánosságra.

‘High-altitude airborne object’ shot down over Yukon, on Justin Trudeau’s orders https://t.co/ZZCn3VGomN

— The Vancouver Sun (@VancouverSun) February 11, 2023