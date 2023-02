Iszlamisták jóváhagyására vár a szíriai felkelők területeire tartó segély

A szíriai kormány a héten jelentette be, hogy kész segélyt juttatni az országnak arra a részeire is, amelyeket többnyire radikális iszlamista szervezetek ellenőriznek, és ahol súlyos károkat okozott a hétfői földrengés.

Engedélyeztetési problémák adódtak a HTS-sel – mondta a szóvivő, de több részletet nem közölt.

A HTS egyik képviselője az északnyugat-szíriai Idlíb tartományban a Reuters-nek úgy nyilatkozott, hogy a csoport nem fogja beengedni a kormányzat által ellenőrzött területekről érkező szállítmányokat, a földrengés károsultjai számára észak felől, Törökországból érkeznek majd a segélyek.

According to Reuters, the #Syrian government last week said it was willing to send aid to the country’s North, which is held by the Hay’at Tahrir Al-Sham terrorist organization and was destroyed by Monday’s #earthquake.#Syria pic.twitter.com/4rkHpdtPNv

