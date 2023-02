Huszonhat év börtönbüntetésre ítéltek egy katolikus püspököt

A még tavaly augusztusban letartóztatott püspököt egy nappal azután ítélték hosszú börtönbüntetésre, hogy nem volt hajlandó felszállni az Egyesült Államokba tartó, a Nicaraguából kitoloncoltakat szállító járatra, amelyen 222 politikai fogoly hagyta el az országot.

A püspökkel szembeni ítéletben olyan vádak szerepeltek, mint a kormány munkájának aláaknázása, hamis információk terjesztése, és engedetlenség. Rolando Álvarez állítólag azért nem szállt fel a repülőgépre, mert előzőleg konzultálni akart más püspökökkel.

The Ortega-Murillo regime in #Nicaragua has sentenced Bishop Rolando Alvarez of Matagalpa to serve 26 years and 4 months in prison, for committing acts that “undermine the independence, sovereignty and self-determination of the people”. These lies will never overcome Justice. pic.twitter.com/pZkE2BL0MO

— Fr. Manuel Dorantes (@TweetingPriest) February 10, 2023