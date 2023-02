Alig maradt remény, de a Hunor szinte házról házra jár és túlélők után kutatnak

Már hatodik napja tartanak a mentési munkálatok Törökországban és Szíriában. Csodával lenne egyenlő, ha még élve tudnának embereket kimenteni a romok alól. A magyarok megállás nélkül dolgoznak a törmelékek között, még éjjel sem álltak meg, amikor egy több emeletes összedőlt épületet fésültek át. A magyar és a nemzetközi mentőcsapatok többsége szombaton elhagyja Törökországot, a Hunor azonban nincs közöttük.

Negyedik napja tudósít a helyszínről az M1 riportere, Lantos Csaba, aki bejelentkezésében elmondta:

“A Hunor itt marad és kitart, és a következő napokban is ellátja a felderítési, kutatási és mentési feladatokat” – fogalmazott az M1 helyszíni tudósítója.

Lantos Csaba elmondása szerint a magyar mentőcsapat tagjai szinte házról házra járnak, és túlélők után kutatnak.

Közölte azt is, hogy a mentőcsapatok egyeztetésén elhangzott, hogy az utóbbi néhány órában nem sikerült senkit élve kiemelni a földrengés után maradt romok alól. Ez alátámasztja azt a vélekedést, miszerint a katasztrófát követő századik óra után már csodaszámba megy, ha valakit élve találnak.

A körülményekről elmondta, hogy éjszakánként akár mínusz 6-7 fok is lehet, de mostanra a magyar csapat tábora kiépült, van fűtés, valamint áram. Folyamatosan érkezik az ellátmány is a táborba: az élelem, a víz és az üzemanyag is biztosított.

A M1 riportjában péntek esti felvételeket is mutattak, ahogy ismét a romok közé indultak a Hunor mentőcsapat tagjai Antakyában.

Az idő ugyanis egyre kritikusabb tényező a túlélők megtalálásában. Ezért egy percre sem állnak le a mentéssel.

Az épület éjszakai átkutatását a Hunor mentőcsapat vállalta. Korábban ugyanis a keresőkutyák még további túlélőket jeleztek a romok alatt. Napközben pedig két nőt mentettek ki innen a török mentőegységek. Száloptikás kamerával és hangdetektorral keresték a túlélőket egész éjjel. De csak holttesteket találtak.

Szombaton reggel is megállás nélkül folytatták a munkát a Hunor mentőegységei. Az épületek törmelékeit itt is hangdetektorral és keresőkutyákkal vizsgálták át. A 100 órája tartó munkát önkéntes tolmácsok is segítik.

Mustafa Isztambulból utazott a földrengés helyszínére, a felesége magyar, így beszél magyarul is. Azt mondta: nem bírta otthonról nézni a katasztrófát, ezért indult útnak, hogy segítsen.

A Baptista szeretetszolgálat 19 fős csapata is folyamatosan dolgozik, 8 mentőkutyával. Eddig 10 embert sikerült élve kihúzniuk a romok alól.

Azt mondják: egy család kimentése volt a legnehezebb, akiket a török mentőcsapattal együtt emeltek ki.

„Gyakorlatilag közösen sikerült eljutni a gyerekekhez, őket nagyon szerencsésen a lépcső alá szorultak be, egy összetört lépcső alá, nem nyomta össze őket, se a lépcső, se más egyéb tárgy” – mondta egyikük.A Református Szeretetszolgálat is 19 fővel és 4 keresőkutyával vesz részt a segítségnyújtásban. És a Katolikus Karitász mentőcsapata is napok óta emberfeletti erővel keresik a túlélőket. Pénteken csodával határos módon 6 órás küzdelem után mentettek ki egy 17 éves lányt az épületromok alól. Ezért a mentőalakulatok szó szerint versenyt futnak az idővel.