A huszonnégyezret is meghaladta az áldozatok száma Törökországban

A török katasztrófavédelem (AFAD) szombat reggeli közlése szerint Törökországban 20 665-re emelkedett a halálos áldozatok száma, a sérülteké pedig 80 088-ra nőtt.

Az AFAD szombat kora reggeli adatai szerint a földrengés sújtotta dél- délkelet-törökországi régióból mintegy 93 ezer embert költöztettek el, a mentési munkákban több 166 ezren vesznek részt, köztük 8 ezer külföldi.

98 people rescued from rubble in 96th and 116th hours after 7.7- and 7.6- magnitude earthquakes, described as the “disaster of the century,” affected 10 provinces centered in Kahramanmaras

🔴LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/ZhVdNGDVfs

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 11, 2023