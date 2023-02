Még soha ennyi rakéta nem csapódott be Harkiv és Zaporizzsja megyében

Ismét jelentős rakétatámadás érte Ukrajnát. Bár az ukrán hadvezetés szerint mintegy 60 támadó eszközt sikerrel megsemmisített a légvédelem, így is jelentős károk keletkeztek az energiahálózatban. A legtöbb rakéta Harkiv és Zaporizzsja megyében csapódott be, ott, ahol állítólag az orosz szárazföldi támadás is várható a következő hetekben.

A metróban írják a kémiadolgozatot a kijevi kisdiákok. A félév ugyan rendben elkezdődött az ukrán főváros iskoláiban, de amikor légiriadó van, akkor az osztályok óvóhelyre vonulnak. „Nem valami kényelmes ez, de szeptember óta megszokták a gyerekek, mert elég sűrűn van légiriadó” – mondta egy tanító. Kapcsolódó tartalom Légiriadó egész Ukrajnában: átfogó rakétatámadást indított Oroszország Robbanások hallatszottak többek között Harkivban, Dnyipropetrovszkban és Zaporizzsjában. Akik kint maradtak, az eget kémlelik, hogy mikor érkeznek és hova csapódnak az orosz rakéták, mit találnak el, és melyiket sikerül az ukrán légvédelemnek elfogni. A legtöbb rakéta most Harkiv és Zaporizzsja megyékben csapódott be. Több mint harminc SZ–300-as rakétát lőttek ki ezekre a régiókra, többet mint eddig bármikor a háború során. Az átalakított, immár támadásra használt légvédelmi rakéták ellen az ukrán légvédelem sem tud védekezni. „Hallottam a robbanást, ki is mentem megnézni, mert azt hittem, hogy az öcsém házát találták el, de láttam, hogy fut felém ő is meg a felesége is, nagyon meg voltak rémülve. Kiderült, hogy a szomszédjuk házát lőtték szét” – mondta egy helybéli. Kapcsolódó tartalom Az ukrán vezérkari főnök szerint áthaladt Románia és Moldova légterén két orosz rakéta – Románia cáfol A Kalibr típusú rakétákat a Fekete-tengerről lőtték ki. Több közép- és nyugat-ukrajnai várost is ért rakétatalálat – becsapódásokat jelentettek Ternopilból, Lvivből, Krivij Rihből és Kijevből is. „Hallottam, hogy működésbe lépett a légvédelem, aztán körülbelül fél perccel később robbanást hallottam. A környéken kiment az összes ablak, mi pedig berohantunk a fürdőszobába” – mondta egy kijevi lakos. Az ukrán hadvezetés állítja, több mint 60 rakétát sikerült a légvédelemnek semlegesítenie, de így is több találat érte az áramszolgáltatókat, így ismét több helyen az országban áramkimaradásokra kell majd számítani. „Több orosz rakéta is áthaladt Moldova és Románia légterén, ami ismét bizonyítja, hogy az orosz támadás egész Európára veszélyt jelent” – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Kapcsolódó tartalom Négy hőerőmű rongálódott meg az Ukrajnát ért újabb orosz csapások következtében A támadás után az energetikai szakemberek haladéktalanul megkezdték a következmények felszámolását és a berendezések helyreállítását. Elemzők szerint a pénteki rakétatámadás már az új orosz offenzíva előkészítésének része. A front több szakaszán is egyre nagyobb a nyomás az ukrán erőkön. Bahmut mellett most Kreminna térségében dúlnak súlyos harcok. „A támadások intenzitása növekedett az elmúlt hónapokhoz képest” – ismerte el egy ukrán katona a norvég televízió stábjának, akiket beengedtek az ukrán védelmi rendszer egy részébe. Az orosz hadvezetés szerint van olyan hely, ahol már át is törték az ukrán védelmet. „Kupjanszk térségében Dvorichne település teljes egészében az orosz föderáció fegyveres erőinek ellenőrzése alá került – állította az orosz hadügyminisztérium szóvivője, Igor Konasenkov, ezt azonban ukrán részről egyelőre nem erősítették meg. Elemzők szerint az oroszok igyekeznek még azelőtt sikert elérni a harctereken, mielőtt megérkezne Ukrajnába a nyugati hatalmak által felajánlott modern fegyverzet, és megindulna a hóolvadás a harctereken. Kapcsolódó tartalom Megérkezett az orosz hadijelentés, elfoglaltak egy jelentős települést Konasenkov közölte, hogy az ukrán erők Herszon megyében két sikertelen partraszállási kísérletet tettek a Dnyeper bal partján. Kiemelt kép: Rakéta által megsemmisült lakóház Harkivban, Ukrajnában (Fotó: EPA/SEergey Kozlov)