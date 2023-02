Két halottja van egy autós ámokfutásnak Jeruzsálemben

Egy támadó több gyalogosba belerohant autójával egy kelet-jeruzsálemi zsidó telep, Ramot buszmegállójában. A halálra gázoltak egyike egy nyolcéves gyermek.

A támadót a helyszínen meglőtték. Állapotáról nem tudni többet.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök terrortámadásnak nevezte a történteket, és elrendelte a biztonsági erők megerősítését.

Az Iszlám Dzsihád és a Gázai övezetet uraló Hamász radikális palesztin szervezet üdvözölte a támadást, de egyelőre nem jelentkezett elkövetőként.

Media coverage: “Footage from the scene of today’s car-ramming operation that resulted in the injury of 8 Israeli colonizers in the illegal settlement of ‘Ramot’, occupied Jerusalem.” pic.twitter.com/W6qEt8rjuM

Az izraeliek és a palesztinok közötti feszültség fokozódott azóta, hogy január 27-én heten életüket vesztették egy palesztin lövöldözéses támadásban Jeruzsálemben. Több mint egy évtizede nem volt példa hasonló véres mészárlásra a városban.

Izrael egész Jeruzsálemet oszthatatlan fővárosának tekinti, míg a palesztinok az 1967-ben megszállt Kelet-Jeruzsálemben rendeznék be leendő államuk központját.

Az ellenségeskedések fokozódtak Kelet-Jeruzsálemben és Ciszjordániában azóta, hogy Izrael a palesztin támadásokra válaszul fokozta a rajtaütéseket a térségben.

1/4 Terror attack in Jerusalem: Around 13:27 a car driver was speeding towards the Golda Meir-Mintz intersection at the exit from the Ramot neighborhood in the direction of Givat Ze’ev, and rammed innocent people who were waiting at the bus station pic.twitter.com/bM6vVnZR5b

— Israel Police (@israelpolice) February 10, 2023