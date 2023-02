Francia képviselők Putyin Becsületrendjének visszavonását követelik

Macron csütörtökön tűzte Zelenszkij mellkasára a Becsületrend Nagykeresztjét az Élysée-palotában. A francia elnöki hivatal szerint Macron ezzel Franciaország óriási elismerését fejezi ki Ukrajna „vitézségéért” az agresszorral szemben.

Macron awarded Zelensky with the highest Order of the Legion of Honor, which is awarded by the President for military or civilian merit. Vladimir Putin has the same award, he received it in 2006 #Ukraine️ #Donbas #UkraineWar #Russia #Europe #usa #ukraineRussianwar #Russian pic.twitter.com/e11eZ6V3RA

