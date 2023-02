Az elszálló energiaárak miatt bankadót vezetnek be Spanyolországban

Különadót kell fizetniük idén a bankoknak Spanyolországban, amelyet az energiaválság által sújtott háztartások támogatására fordít az állam.

A spanyol bankok rekordnyereséggel zárták a tavalyi évet. Az elmúlt napokban nyilvánosságra hozott beszámolókból kiderült: a hat legnagyobb pénzintézet profitja meghaladta a 20 milliárd eurót. A bankoknak idén viszont különadót kell fizetniük, amelyet az energiaválság által sújtott háztartások támogatására fordít az állam.

„A pénzintézetek már a bankadó tervezésének a hírére felvetették, hogy bírósághoz fordulnak, amennyiben valóban kivetik rájuk ezt az extra adóterhet. Most, hogy ez megtörtént, még mindig nem lehet tudni, hogy valóban jogi útra terelik-e a kérdést. Mindenesetre a hivatalos nyilatkozataikban a bankok azt mondják, hogy továbbra is fontolgatják ennek a lehetőségét. Ugyanakkor azt is számításba kell venniük, hogyha ezt meglépik, akkor egy hosszadalmas, öt, akár tíz évig elhúzódó pereskedésnek néznek elébe. Mindenesetre itt Spanyolországban az emberek többsége támogatja a bankokra kivetett különadót” – mondta Fehér Krisztina, a közmédia madridi tudósítója.

