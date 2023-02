„A határkerítések még mindig tabunak számítanak Brüsszelben, de egyre többen vannak a migrációellenes táborban” – nagy vita zajlik az EU-csúcson

Kétnapos uniós csúcs kezdődött csütörtökön Brüsszelben, ahol a migráció az egyik kiemelt téma. Az elmúlt időszakban ugyanis változást lehetett tapasztalni a nyugati politikusok bevándorlással kapcsolatos nyilatkozataiban. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Brüsszelben az M1-nek azt mondta: „Az EU-nak kutya kötelessége támogatni a tagállamok ebbéli erőfeszítéseit”.

A háromnapos sopronbánfalvi kormányülés után jószerivel azonnal a brüsszeli EU-csúcsra indult Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök reggel.

A kormányfő Facebook posztjában azt írta: „Megvédjük Magyarországot”.

Kapcsolódó tartalom

Az uniós csúcson három fő téma került terítékre: az ukrajnai háború, az unió versenyképessége és az illegális migráció. Ez utóbbi ellen egyre több tagország emeli fel a hangját.

„Nagy gondjaink vannak. Az illegális migráció ismét erősödik. Ennek megállítására intézkedésekre van szükség. Olyan intézkedésekre, amelyek valóban működnek. A mai csúcstalálkozón konkrét döntéseket szorgalmazunk. Bulgáriának például jól irányzott segítségre és pénzre van szüksége, hogy ténylegesen hatékony határellenőrzést tudjon megvalósítani. Ausztria pedig ezt támogatja. Egy dolog nagyon fontos, meg kell húzni a menekültügyi féket, és itt a pillanat a konkrét intézkedések megtételére” – mondta Karl Nehammer osztrák kancellár, aki a határkerítések megépítése és annak uniós finanszírozása mellett is hangosan érvelt.

Nem mindenki látja azonban ilyen drámaian a helyzetet.

„Kerítésekbe és falakba fektetni nem a legjobb ötlet. Főleg, ha egyszer elkezdi az ember, ki tudja hol lesz a vége a kerítésépítésnek. Nem csinálhatunk erődöt Európából, képesek vagyunk arra, hogy kerítések nélkül is megvédjük magunkat” – mondta Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnök.

Pedig az unió a 2015-16-os nagy migránsválság óta a legnagyobb ilyen jellegű problémával küzd.

Az uniós határőrizeti szerv, a FRONTEX adatai szerint tavaly elérte a 330 ezret az illegális határátlépések száma.

„Bár a határkerítések még mindig tabunak számítanak Brüsszelben, mégis úgy tűnik, hogy változik az európai országok egy részének véleménye a kérdésben, és egyre többen vannak a migrációellenes táborban” – mondta az M1-nek a miniszterelnök politikai igazgatója Brüsszelben.

„Most van arra esély, hogy végre az EU-s következtetések, tehát a tanácsi következtetések szövegében megjelenik a fizikai határvédelem fontossága, a fizikai eszközökkel történő határvédelem fontossága. Felmerül komolyan ennek uniós finanszírozása. Ezek mind olyan ügyek, amelyeket Magyarország évek óta szorgalmaz. Tehát kerítéseket kell építeni, külső hotspotokat kell építeni, és ezeket a költségeket nem a tagállamoknak kell viselniük, hanem az EU-nak igenis kutya kötelessége támogatni a tagállamok ebbéli erőfeszítéseit” – mondta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Brüsszelnek is meg kell fizetnie a határkerítés árát – ezt derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb kutatásából. Azt írják: a magyarok négyötöde, de még a baloldali választók közel kétharmada szerint is hozzá kellene járulnia az Európai Uniónak a határvédelem költségeihez. A felmérésből az is kiolvasható, hogy a kérdés megítélésében a fiatalok és a budapestiek közel háromnegyede is a kormány álláspontját osztja.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök az európai uniós tagországok állam- és kormányfői kétnapos találkozójának első napján Brüsszelben 2023. február 9-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda)