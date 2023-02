További, a földrengés sújtotta Északnyugat-Szíriába vezető átkelőhelyek megnyitását sürgette az ENSZ-főtitkár

Újabb, a földrengés sújtotta északnyugat-szíriai területekre vezető határátkelőhelyek megnyitását sürgette csütörtökön az ENSZ-főtitkár a világszervezet segélyszállítmányai előtt.

António Guterres reményét fejezte ki, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) jóváhagyja az új átkelőhelyek megnyitását Törökország és Szíria lázadók ellenőrizte északnyugati része között annak érdekében, hogy a világszervezet segélyszállítmányai eljussanak a rászorulókhoz.

„Ez az egység ideje, most nem lehet politizálni, nem lehetünk megosztottak, hiszen világos, hogy nagyon komoly támogatásra van szükség” – fogalmazott a főtitkár, hozzátéve, hogy „semmilyen szankció nem akadályozhatja meg a szíriai népnek szánt segélyeket”. Hivatkozott arra is, hogy több, nem az ENSZ-hez tartozó segélyszervezet már használ más átkelőhelyeket is.

Szíria ENSZ-nagykövete, Básszám Szábag egyelőre nem reagált Guterres szavaira.

A szíriai kormány korábban többször leszögezte, hogy az ország lázadók uralta részébe a török oldalról érkező szállítmányokat szuverenitása megsértésének tekinti. A földrengést megelőzően az Észak-Nyugat-Szíriában élőkhöz a segélyszállítmányok szinte teljes egészében Törökországból érkeztek, Báb al-Hava határátkelőjén át.

A földrengés megrongálta az átkelőhöz vezető utakat is, ám csütörtökön a szállítmányok újraindultak.

Báb al-Hava az egyetlen útvonal, amelyen a segélyek elérhetik a térség mintegy négymillió, zömében rászoruló lakóját anélkül, hogy érintenék a damaszkuszi vezetés ellenőrizte területeket.

Az ENSZ három évvel a szíriai polgárháború kirobbanása után, 2014-ben négy határátkelőhely megnyitását hagyta jóvá Törökország és a lázadók uralta területek között a segélyszállítmányok számára. Oroszország és Kína tiltakozása nyomán ebből hármat bezártak, 2020 óta csak egy átkelőt használnak.

