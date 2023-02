Megoldódott a látszólag vezető nélkül karambolozó Tesla rejtélye

Eleinte sokan azt feltételezték, hogy a felelőtlen sofőr azért nem ült a vezetőülésben a baleset időpontjában, mert a Tesla robotpilótája vezette az autót. Ez azonban az NTSB szerint lehetetlen volt, mert a baleset helyszínén nincsenek megfelelő útburkolati jelek.

Azt megállapították, hogy a vezető használhatta az autó adaptív tempomatját, de az csak 50 kilométeres óránkénti sebesség alatt működik. Az autó az ütközés előtt két másodperccel mintegy 105 kilométeres óránkénti sebességgel haladt, körülbelül 90 kilométeres óránkénti sebességgel csapódott neki egy fának, majd a jármű akkumulátora megsérült és kigyulladt. A kiégett roncs vezetőülése azonban üres volt.

NTSB releases report and opens public docket for investigation of the April 17, 2021 crash of a Tesla Model S that also experienced a post-crash fire near Spring, Texas.

— NTSB Newsroom (@NTSB_Newsroom) February 8, 2023