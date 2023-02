Két éven át rejtegette édesanyja holttestét a fagyasztóban

A 96 éves Regina Michalski holttestét február első napjaiban találták meg egy garázsban álló fagyasztóládában, Chicagóban.

Lányát, a 69 éves Eva Bratchert nemrég őrizetbe vette a rendőrség. A nő az anyjával kettesben élt. A rendőrség a lakásban egy hamis személyi igazolványt talált, amelyen az idős nő adatai szerepeltek a lánya fényképe mellett. A gyanú szerint Bratcher, akit korábban már elítéltek hamisításért, azért rejtette el a holttestet, hogy továbbra is hozzájuthasson az anyja szociális juttatásaihoz.

