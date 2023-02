Folyamatosan dolgoznak a mentőcsapatok, meghaladta a 15 ezret a török-szíriai földrengés áldozatainak száma

Folyamatosan emelkedik a halottak száma a földrengés sújtotta Törökországban és Szíriában. Eddig már több mint 15 ezer halálos áldozatról számoltak be a hatóságok. Három nappal a katasztrófa után mindkét országban megállás nélkül keresik a túlélőket a mentőcsapatok, köztük nagyon sok magyar is. Több mint két tucat ország kutatócsoportjai segítik a helyi mentőalakulatok munkáját. Az Egészségügyi Világszervezet becslése szerint a térségben összesen mintegy 23 millió embert érint a katasztrófa. Törökországban már csaknem 63 ezer, Szíriában pedig 5 ezernél is több a sérült. Az anyagi kár szinte felmérhetetlen.

Harmadik napja dolgozik megállás nélkül, éjjel-nappal a HUNOR mentőszervezet Törökországban. Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelemi Főigazgatóság szóvivője, aki itthonról tartja a kapcsolatot a mentőcsapattal az M1-nek elmondta: Minden másodperc számít, ezért dolgoznak éjjel nappal. Az éjszaka folyamán egy újabb embert sikerült kimenteni, így a csapat már 17 áldozatnak tudott segíteni. Eddig 22 halottat találtak, és mivel nagy hideg van, egyre valószínűtlenebb, hogy újabb túlélőkre bukkanjanak. A Hunor tagjai dolgoznak, bírják a terhelést, de hazatérésük után komoly pszichológiai segítségre is számíthatnak, hogy biztosan feldolgozhassák a borzalmakat, amelyeket láttak – fejtette ki a szóvivő.