Emberek tucatjai rohantak a kabuli repülőtérre, mert azt hitték, gépek indulnak Törökországba

A közösségi platformokon szerda óta látható videófelvételek több tucat kétségbeesett embert mutatnak, akik a sötétben a repülőtér felé futnak. A jelenetek 2021 augusztusát, az amerikai hadsereg kivonulásának időszakát idézik, amikor ezrek rohamozták meg a kabuli repülőteret, hogy elmeneküljenek a hatalmat átvevő tálibok elől.

A tél beálltával, a növekvő szegénységgel, a nők jogainak korlátozásával az élet azóta még kilátástalanabbá vált Afganisztánban.

„Hallottam, hogy Törökország embereket visz ki, ezért az gondoltam, megyek, és segítek a rászorulóknak” – mondta Adbul Gafar 26 éves kabuli férfi, aki szerdán szintén elindult a repülőtérre. Hozzátette, ez azt is lehetővé tenné, hogy kijusson az országból.

Gafar három órát várt a hidegben a repülőtér közelében, mielőtt a tálib biztonságiak azt nem mondták neki, hogy nincsenek efféle repülőjáratok Törökország felé.

Hálid Zadran, a kabuli rendőrség vezetője azt mondta, csütörtök hajnalra helyreállt a rend. Arra kérte az embereket, ne háborgassák a közrendet „alaptalan hazugságokkal”.

#Afghanistan: Rumors spread in Kabul today that the Turkish government was flying volunteers to #Turkey to help with earthquake relief efforts. The rumors led to massive crowds of Afghans rushing the airport in an attempt to flee the country.

— POPULAR FRONT (@PopularFront_) February 9, 2023