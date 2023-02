Elon Musk: A legtöbben nem érzékelik a III. világháború veszélyét

Antonio Guterres ENSZ-főtitkár hétfőn tartott beszédében fejezte ki félelmét, ugyanis szerinte

„Nem lehetne, hogy ne csináljuk meg a harmadik világháborút?” – kommentálta az ENSZ-főtitkár felszólalását Luke Rudkowski újságíró, akinek Twitter-bejegyzésére Elon Musk azt írta: „a legtöbben nem veszik észre a veszélyt”.

Most are oblivious to the danger

— Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2023