Elhunyt az Oscar-díjas zeneszerző

Elhunyt 94 éves korában szerdán Los Angeles-i otthonában Burt Bacharach Oscar-díjas zeneszerző.

Publicistájának csütörtöki közleménye szerint a zeneszerző természetes halállal halt meg. Több mint hét évtizedes pályafutása alatt olyan nagy sikerű számok és filmzenék fűződtek a nevéhez, mint a Walk on By, a Do You Know the Way to San Jose, az Alfie, az I Say a Little Prayer vagy az I’ll Never Fall in Love Again.

Dionne Warwick volt számainak kedvenc tolmácsolója, de Bacharach zenéit, amelyekhez általában Hal David írt szöveget, Aretha Franklin, Dusty Springfield, Tom Jones, Elvis Presley, a Beatles, Frank Sinatra és sokan mások is énekelték. Walk On By című számát Warwicktől és Isaac Hayestől kezdve a Stranglers brit punkbandán át Cyndi Lauperig számtalan előadó feldolgozta.

Kansas Cityben született 1928-ban, de New Yorkban nőtt fel.

A dzsesszt és a klasszikus zenét szívta magába fiatalon, és eleinte nem nagyon vonzotta a rock, de később a rockzeneszerzők is nagyra értékelték régimódinak tűnő érzékeny és mély zenéit. Díjat nyert a Broadwayn a Promises, Promises című musicalért, de nyolc Grammy-díjjal és három Oscar-díjjal is jutalmazták.

Az amerikai filmakadémia 1970-ben két Oscart is neki ítélt a Butch Cassidy és a Sundance kölyök filmzenéjéért és a Raindrops Keep Fallin’ on My Head című dalért, amelynek szövegírója Hal David volt. 1982-ben pedig feleségével, Carole Bayer Sager szövegíróval együtt nyert Oscart a Best That You Can Do című számért, az Arthur főcímdaláért.

Bacharach alapvetően popzeneszerző volt, de countryénekesek (Marty Robbins), rhythm and blues előadók (Chuck Jackson), soulénekesek (Franklin, Luther Vandross) és szintipop zenészek (Naked Eyes) is nagy slágereket köszönhetnek neki.

Világ életében a tökéletességre és újításra törekedett munkáiban. A 21. században is új utakat próbált ki, saját dalszövegeket írt és együtt dolgozott a rapper Dr. Dre-vel. Négyszer nősült, gyermekei közül egy lánya 2007-ben elhunyt. „A zene meglágyítja a szívet, ha jó, akkor olyan érzelmeket kelt, amelyeket az ember előtte talán nem érzett” – mondta egy AP-nek adott interjújában 2018-ban.

A kiemelt kép illusztráció.