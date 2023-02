Torokszorító felvételen, ahogy a törmelékek közül kiszabadítják a felsíró kisbabát

Egy zokogó gyermeket és egy kisbabát is élve mentettek ki a romok alól, több családtagjukkal együtt a mentőalakulatok a katasztrófát követő második napon. A szívszorító pillanatról videófelvétel is készült.

Heart-wrenching moment sobbing child and baby are among family members pulled to safety two days after quake hit Turkey and Syria and left them entombed in the wreckage of their home – as death toll nears 8,000

via https://t.co/IgyOCqSFhb https://t.co/0nNbYComza

— DSP (@DonnaPence5) February 8, 2023