Szíriában segít a földrengés áldozatainak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

A Máltai Szeretetszolgálat mentőcsapatokat küldött, és adománygyűjtő akcióba kezdett az áldozatok megsegítésére. A világ minden pontján összefogtak, és a szeretetszolgálat mellett a magyar kormány is kiveszi részét a segítségnyújtásból.

A szíriai Latakia városban állítja fel első mobil klinikáját a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Az egészségügyi ellátó egység mellett első segítő pontot, úgynevezett hotspotot is kialakítanak a városban a magyar segélyszervezet humanitárius szakemberének útmutatása alapján. Ez utóbbi helyszínen élelmiszerrel, innivalóval, higiénés termékekkel fogadják a segítséget kérő embereket. Szíriában éjjelente fagypont alá süllyed a hőmérséklet, az emberek újabb földmozgástól tartva sok helyen gépkocsikban ülve töltötték az éjszakát.

A túlélők kutatása kedden éjjel is folytatódott, és szerdán is zajlik, a mentést jellemzően szíriai egységek és a lakosság tagjai végzik a rendelkezésükre álló eszközökkel. Latakia városában a romok között dolgoznak a Máltai Szeretetszolgálat szíriai partnerszervezetéhez, a görögkatolikus Melkita egyházhoz tartozó emberek is, akik húszan-harmincan keresnek túlélőket a romok között.

A törökországi katasztrófa helyszíneivel ellentétben Szíriában nincsenek jelentős létszámú nemzetközi segélycsapatok. Az országot nemzetközi szankciók sújtják, a beutazás körülményes.

Az áramszolgáltatás és az üzemanyag ellátás már a földrengések előtt is esetlegesen működött, egyes területeket pedig még mindig fegyveres szervezetek tartanak ellenőrzésük alatt, így a közlekedés is nagyon nehézkes.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat tíz éve valósítja meg humanitárius akcióit, és a háború utáni újjáépítést segítő programjait a szíriai görögkatolikus Melkita egyház szervezeteivel együttműködve, velük közösen végzi jelenleg is humanitárius munkáját.

Kiemelt kép: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Facebook-oldala