Rekordmennyiségű kábítószert találtak a tengerben az új-zélandi hatóságok

A hatóságok feltételezése szerint a drogot a kereskedők közti átadás céljából dobták a tengerbe hajóról vagy repülőgépről, az értékesítőknek minden bizonnyal onnan kellett volna kihalászniuk. Az új-zélandi illetékesek úgy vélik, a szállítmány Dél-Amerikából érkezett, és végcélja Ausztrália volt. Feketepiaci értékét közel 320 millió amerikai dollárra teszik.

Egyelőre senkit nem vettek őrizetbe a kábítószerrel kapcsolatban, de Andrew Coster rámutatott, hogy a kereskedőknek jelentős érvágás a szállítmány lefoglalása.

A műveletben az új-zélandi rendőrség, a hadsereg és a vámhatóságok is részt vettek.

