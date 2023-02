Mérgező anyagok miatt ezreket menekítettek ki egy vasúti katasztrófa nyomán

A baleset múlt pénteken történt, de az óvintézkedések még kedden is hatályban voltak. A hatóságok közölték: biztosak akarnak lenni abban, hogy nem jelent kockázatot a lakosok hazatérése.

@POTUS since you addressed a railway in Ohio, take a look at the absolute devastation that will affect East Palestine, OH for years to come. #VinylChloride #NorfolkSouthern #ChernobylLite #LoveCanal #HinkleyCA pic.twitter.com/khtNm8Anq2

East Palestine településnél egy 100 kocsiból álló szerelvény mintegy 50 vagonja siklott ki műszaki hiba miatt, majd néhány vegyszert szállító kocsi kigyulladt. A balesetben nem sérült meg senki.

VIDEO – #EastPalestine #Ohio #Train The EPA is getting real time updates … they have not detected any concerning levels of any chemical contaminates. Odd! https://t.co/OEfRf6Opsq

— Here In The Woods (@outhereinwoods) February 8, 2023