Közelít a tízezerhez a török-szíriai földrengés halálos áldozatainak száma – Erdogan ma az érintett területre látogat

A tragédiának mostanáig 42 ezer sérültjéről tudni, a földmozgások pedig súlyos károkat okoztak az infrastruktúrákban.

A mentők versenyt futnak az idővel, hogy túlélőket találjanak a romok alatt. A mentési munkálatokat nehezíti a rossz időjárás, a török belügyminiszter kedden arra figyelmeztetett, hogy a következő 48 óra kulcsfontosságú lesz.

President Recep Tayyip Erdogan is heading to Türkiye’s south to inspect post-quake efforts in disaster areas after Monday’s deadly earthquakes https://t.co/kasr25m0Fi pic.twitter.com/qfvSY0bhRX

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 8, 2023