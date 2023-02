Georgia, Kazahsztán és Örményország is segít a mentésben

Georgia egy második, 40 fős mentőosztagot küld Törökországba, segítve a pusztító földrengés következményeinek felszámolását – jelentette be szerdán a georgiai belügyminisztérium.

A tűzoltó-mentő csapat Adiyaman városában segíti a mentési munkálatokat, csatlakozva a már ott tartózkodó 60 fős georgiai alakulatot.

Georgia hétfőn küldte az első mentőosztagot Törökországba Irakli Garibasvili miniszterelnök utasítására. Már sikerült egy fiatal nőt élve kimenteniük a romok alól.

Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök arra utasította a kormányt, hogy utaljon át egymillió dollár (363 millió forint) rendkívül segélyt Törökországnak – közölte szerdán az államfő sajtóosztálya. Később a rendkívüli helyzetek minisztériuma arról tájékoztatott, hogy az elnök utasítására egy második mentőosztagot is Törökországba küldenek a mentési munkálatok támogatására. A 60 fős csapatban orvosok is lesznek, és a mentők keresőkutyákat is visznek magukkal a szükséges felszerelés mellett. A Gaziantep városában dolgozó kazah mentők létszáma ezzel százra nő.

Örményország 27 mentőt küldött Törökországba, és 29-et Szíriába a földrengés utáni kutatási-mentési munkálatok támogatására – közölte szerdán a jereváni belügyminisztérium. Nikol Pasinján örmény miniszterelnök kedden telefonon beszélt Recep Tayyip Erdogan török és Bassár el-Aszad szíriai elnökkel, kifejezve országa készségét a segítségnyújtásra.

