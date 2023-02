Folyamatosan érkezik a magyar segítség! Egyre több embert mentenek ki a romok közül a magyar mentőcsapatok

Újabb két magyar mentőcsapat érkezett meg Törökországba, a helyszínen lévő alakulatok eddig 21 embert mentettek ki élve a romok alól, közöttük öt gyereket – jelentette be Szijjártó Péter. A külügyminiszter hozzátette: a magyar mentőcsoport összlétszáma immár 156 fő, a munkájukat 28 kutya segíti.

Élőben jelentkezett az M1 Híradójában Kelemen Zsolt, a Budapesti Tűzoltó Szövetség elnöke. Elmondta, hogy hamarosan megérkeznek a földrengés sújtotta helyszínekre. Arról tájékoztatott, hogy a törökországi Adanában regisztráltak a repülőtéren, ahová több magyar mentőcsapat szintén megérkezett. Hozzátette, ő és társai reggel indultak Budapestről öt járművel, és az úti céljuk Kahramanaras, hogy ott „avatkozzanak be”. Az is kiderült, hogy Adanába éjfélre a budapesti mentőszervezet további 12 tagja érkezik még négy keresőkutyával, és csatlakozik hozzájuk az addigra már valószínűleg felállított táborukba. Emellett még további egy fő csatlakozik a csapatukba, aki az isztambuli repülőtérre érkezik majd utánuk.

A helyszínen a HUNOR mentőszervezet továbbra is keresőkutyák segítségével deríti fel a még romok alatt rekedt embereket, és ha túlélőt találnak, azonnal lekapcsolnak minden gépet. Így végzi a kutatást az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság mentőegysége a földrengés sújtotta Antakyában.

A legnehezebb terepen, egy 16 ezer négyzetméteres területen dolgoznak a nap 24 órájában.

A hivatásos tűzoltókból, mentősökből, katonaorvosokból és két kutyából álló csapathoz a Terrorelhárítási Központ speciális 16 fős alakulata is csatlakozott. Szerda délutánig 15 ember életét mentették meg, és tizenkét holttestet emelték ki a romok alól.

„Alagútrendszereket vájnak gyakorlatilag, hogy hozzáférjenek az emberekhez, nagyon nehéz mind lelkileg, mind fizikailag az a munka, amit a HUNOR tagjai végeznek, ezért folyamatosan váltják egymást, nyolcórás munkafolyamatok vannak” – mondta Mukics Dániel, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

Egy szűk járaton keresztül próbál eljutni két túlélőhöz a Baptista Szeretetszolgálat mentőcsapata. A törmeléket óvatosan kell eltávolítani, nehogy még jobban beomoljon az épület. Ők is Antakyában vesznek részt a mentésben. A keresőkutyák négyórás váltásokban dolgoznak, egyszerre négyen, a mentőcspatnak csaknem kétezer házat kell átnéznie.

„Eddig 10 túlélőt találtunk, kettőt mi magunk mentettünk ki, kettőt egy török mentőcsapattal közösen. Két személynek egy nagymamának és nagypapának a kimentése pedig ebben a pillanatokban is zajlik a mellettünk lévő házban” – mondta Szilágyi Béla a Baptista Szeretetszolgálat elnöke.

A Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat is megérkezett Törökországba kéttonnányi felszereléssel, és 21 fővel, valamint 4 mentőkutyával azonnal elkezdték a túlélők felkutatását.

A mentés néhány óra alatt eredményre vezetett. Közösségi oldalukon azt írták: 6 embert találtak, mind élnek, és folyamatos kapcsolatban vannak velük. Szerda reggel újabb jó hírrel jelentkeztek. Sikerült kimenteni egy másfél éves gyermeket és nagypapáját. Most a 15 éves Ali életéért küzdenek, akiről egy képet is közzétettek, amelyen látszik, hogy a fiú teljesen be van szorulva a törmelékek közé.

„Az utcán haladva, kutyák, illetve kamerák segítségével, a hozzátartozók elmondása alapján folyamatosan már annyi személyt találtunk, hogy a mentési kapacitásunk nem bírta, úgyhogy más csaptokból is hozzánk kerültek” – mondta Balázs László, a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat csapatvezetője.

A helyszínen van a Katolikus Karitász is. A 18 fős csapat tagjai között mentőtisztek, orvosok és tűzoltók is vannak. Arról számoltak be, hogy a benzinkutakon a segélyszervezeteket soron kívül kiszolgálják. „Iszonyú hosszú sor áll, pedig még csak 250 kilométer a zóna eleje. A zónában állítólag üzemanyag, víz nincsen. Itt is a kúton segített a rendőrség, a kútkezelők a kártyaleolvasókkal kint állnak a kút mellett, nem kell bemenni. Mindenki megpróbál megtenni mindent, mi is!” – mondta Kelemen Zsolt, a Budapesti Tűzoltó Szövetség elnöke.

Szíriába is megérkezett a magyar segítség. Latakia városában egy mobil klinikát és segítő pontot állított fel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Egy másik mozgó orvosi rendelőt is létesítenek a súlyos károkat szenvedett térségben, a kormány 50 millió forintos támogatásával.

„Ezzel az egészségügyi ellátással valószínűleg most először a sérültek ellátása, kisebb sérülések ellátása, amiket a konténerekben tudunk végezni, és akár kisebb beavatkozások is, és utána az alapellátásra, alaporvosi ellátásra fogunk fókuszálni a következő hónapokban” – mondta Győri-Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke.

Szíriában a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Törökországban pedig hét magyar kutató-mentő egység dolgozik – erről számolt be Szijjártó Péter. A külügyminiszter hozzátette: a mentési munkálatok folyamatosan zajlanak.

„A hét mentőcsapat összlétszáma így már 156 fő, és az ő munkájukat 28 kutya segíti. Az ankarai egyetemen van hungarológiai tanszék, az ott tanuló diákok és az ott oktató tanárok önkéntes tolmácsolási szolgálatot ajánlottak fel, ez rendkívül fontos a mentési munkálatok sikeres koordinálása érdekében”

– mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A segélyszervezetek adománygyűjtő akciót is indítottak, hogy élelmiszerrel, ruhával és higiéniai termékekkel segítsék a földrengés károsultjait. Lehet hívni az Ökumenikus Segélyszervezet, a Máltai Szeretetszolgálat és a Katolikus Karitász adományvonalát is.

A kiemelt kép forrása: MTI/Kovács Tamás