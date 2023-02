A magyar mentőcsapat nem adja fel a reményt! Éjt nappallá téve kutatnak a romok közt a túlélők után

Amíg más mentőcsoportok éjszakára leállnak, addig a HUNOR folyamatosan dolgozik egy 16 ezer négyzetméteres területen, egyszerre három ponton is a nap 24 órájában. Mindhárom ponton folyamatosan végzik a romok alatt rekedt emberek felkutatását és kimentését – tájékoztatta az M1 Híradót Mukics Dániel, az Országos Kataszrófa-védelmi Főigazgatóság szóvivője.

Immár hat magyar kutató-mentő egység dolgozik a törökországi Hatay tartományban – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter. A külügyminiszter hozzátette: eddig 16 ember köszönheti az életét a magyar mentőalakulatoknak. Kiemelte, jól van az a 18 magyar, akik a katasztrófa sújtotta területen tartózkodnak. Közben a Budapesti Önkéntes Mentőszervezet egysége is Törökországba érkezett, így délutántól már 156 főből és 28 kutyából áll a mentésben részt vevő magyar kontingens.

„Tizenhárom túlélőt sikerült már a HUNOR mentőcsapat tagjainak a felszínre hozni. Tizenhárom emberéletet mentettek meg a magyarok. Amíg más mentőcsoportok éjszakára leállnak, addig a HUNOR folyamatosan dolgozik egy 16 ezer négyzetméteres területen, egyszerre három ponton is a nap 24 órájában. Mindhárom ponton folyamatosan végzik a romok alatt rekedt emberek felkutatását és kimentését” – nyilatkozta az M1 Híradónak Mukics Dániel, az Országos Kataszrófa-védelmi Főigazgatóság szóvivője, aki a szintén Antakyában dolgozó Hunor mentőcsapattal tartja a kapcsolatot.

Hozzátette, a HUNOR egész éjszaka egy összeomlott lépcsőház alá szorult ember kimentésén dolgozott.

„Tíz óra megfeszített munkája kellett ahhoz, hogy kiszabadítsák ezt a férfit. A lépcsőelemeket egyenként kellett leemelni. Alagútrendszereket vájnak, hogy hozzáférjenek az emberekhez, nagyon nehéz, mind lelkileg mind fizikailag a munka, amit a HUNOR tagjai végeznek, nyolc óránként váltják egymást” – fejtette ki.

A hideg téli időjárás (éjszaka mínusz 2-3 fok) csökkenti a túlélés esélyét és nehezíti mentést lehetőséget, a HUNOR csapat azonban minden olyan eszközzel rendelkezik, amely ilyen környezetben segítheti a munkát.

Az egyik helyszínen dolgozó tűzoltó Mukics Dánielnek elmondta: bármennyire tapasztalt, bármennyi nehéz helyzettel találkozott eddig, ilyen szörnyűséget, borzalmakat még életében nem látott, még filmen sem.

„Ameddig arra lehet számítani, hogy túlélők vannak a felszín alatt, addig igyekszik a HUNOR a helyszínen maradni és folytatni a romok alatt rekedt emberek kimentését, illetve felkutatását. Az idő azonban ellenünk dolgozik” – közölte a szóvivő.

Két tonnányi felszereléssel érkeztek meg a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat tagjai kedden a földrengés sújtotta Hatay tartományba. A húsz főből és négy mentőkutyából álló csapat azonnal el is kezdte keresni a túlélőket a romok között.

A mentés néhány óra alatt eredményre vezetett. Közösségi oldalukon azt írták: hat embert találtak, mind élnek és folyamatos kapcsolatban vannak velük. Szerda reggel újabb jó hírrel jelentkeztek. Sikerült kimenteni egy másfél éves gyermeket és nagypapáját. Most a 15 éves Ali életéért küzdenek, akiről egy képet is közzétettek. Jól látszik, hogy a fiú teljesen be van szorulva a törmelékek közé.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kutató-mentő csapata tizenkét életet mentett meg és hét ember holttestét emelte ki a romok alól. Összedőlt házak között, a legnehezebb terepen, egy 16 ezer négyzetméteres területen dolgoznak a nap 24 órájában.

A 44 hivatásos tűzoltó, hat mentős és öt katonaorvos munkáját két keresőkutya is segíti. Hozzájuk csatlakozik a TEK 16 fős speciális egysége.

A kilenc egészségügyi, hét alpintechnikai és műszaki képességben jártas szakember is megérkezett Törökországba.

A Baptista Szeretetszolgálat egysége kedd óta vesz részt a mentésben Antakyában. A keresőkutyák négyórás váltásokban dolgoznak, egyszerre négyen. Kétezer házat kell átnézniük. Speciális egységük már két túlélőt talált, egy 22 éves férfit és egy ugyancsak 22 éves nőt emeltek ki a törmelékek közül.

A Katolikus Karitász is a helyszínre tart, ők autókkal. A 18 fős csapat tagjai között mentőtisztek, orvosok és tűzoltók is vannak.

Már Szíriába is megérkezett a magyar segítség.

A súlyos károkat szenvedett Aleppóban és az ország északi területein két mozgó orvosi rendelőt állít szolgálatba a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a kormány 50 millió forintos támogatásával.

Nincs hír magyar sérültről vagy áldozatról – erről tájékoztatott Menczer Tamás az M1-en. Az államtitkár elmondta: a bajba jutott magyarok a törökországi képviseleteken kérhetnek segítséget. Hozzátette: A földrengés által sújtott területen tartózkodó 18 magyar állampolgár egyike sem kért konzuli védelmet.

„A nagykövetségünk természetesen mind a 18 magyarral kapcsolatban van, mindannyian jól vannak. Igazából segítséget sem kértek, legfeljebb technikai segítséget. És itt is szeretném azt elmondani, hogyha valaki tud olyan magyarról, aki a térségben van, akkor kérem, hogy jelezze a konzuli szolgálatunk vagy a nagykövetségünk telefonszámán. Mindkettő könnyen elérhető a honlapunkon” – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás.

A segélyszervezetek adománygyűjtő akciót is indítottak, hogy élelmiszerrel, ruhával és higiénés termékekkel segítsék a földrengés károsultjait. Lehet hívni az Ökumenikus Segélyszervezet, a Máltai Szeretetszolgálat és a Katolikus Karitász adományvonalát is.