Líbia átvette az első járőrhajót, amelyet a V4-ek finanszíroztak

A líbiai hatóságok számára gyártott, TS-LCG 300 típusú hajó ugyanolyan, amilyet az olasz pénzügyőrség és parti őrség használ a földközi-tengeri keresési és kutatási műveleteiben.

A könnyűfém hajó, melyet a szakemberek elsüllyeszthetetlennek neveznek, húsz méter hosszú, hat méter széles, kétszáz embert képes szállítani.

A ünnepélyes átadáson Nadzsla el-Mangús átvette a hajó kulcsait.

Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős tagja az MTI-nek elmondta, ez az első hajó, melyet teljes egészében a visegrádi országok finanszíroztak.

▶️Opening speech at the handover ceremony of Search and Rescue vessels to the Libyan Coast Guard #Italy

🔗https://t.co/IgclzAzmfT https://t.co/wVHeC4IARJ

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) February 6, 2023