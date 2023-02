Hatezerhez közelít a török–szíriai földrengés áldozatainak száma, történelmi léptékű a katasztrófa

Óráról órára emelkedik a halálos áldozatok és a sérültek száma Törökországban és Szíriában. A hétfői hatalmas földrengésben épületek ezrei dőltek össze. Eddig már több mint 6000 áldozatról és több tízezer sebesültről lehet tudni, de félő, hogy ezek a számok tovább emelkednek, mert nagyon sokan rekedtek a romok alatt. Az Egészségügyi Világszervezet becslése szerint összesen mintegy 23 millió embert érint a katasztrófa. A hideg, téli időjárás is nehezíti a mentést. A földrengés sújtotta tíz török tartományban rendkívüli állapotot hirdettek ki.

Emelkedik a halálos áldozatok és a sérültek száma Törökországban

Minden megmentett élet egy csodával ér fel, de nincs idő ünnepelni, hiszen továbbra is ezrek vannak a romok alatt, a túlélésük esélye pedig percről percre csökken.

A rengeteg rom és a megrongálódott úthálózatok mellett az időjárás is nehezíti a mentési munkálatokat. Malatiya városát kedd reggelre vastag hóréteg borította be. Az utcákon kétségbeesett emberek próbálják kiszabadítani a hozzátartozóikat az összedőlt házak alól, miközben maguk is tábortüzek mellett próbálnak melegedni.

Ameddig csak a szem ellát, pusztulás látható,

hétfő reggel 7,8-es erősségű földrengés rázta meg Törökország déli és középső területeit. Az amerikai földtani intézet adatai szerint 2021 nyara óta az egész bolygón ez volt a legerősebb mért földmozgás, amelyet már több mint 70 utórengés követett. A természeti katasztrófának eddig már több, mint 4500 áldozata van az országban.

A mentésre mintegy

50 ezer embert küldött a helyszínekre a török kormány, és 100 milliárd török lírát, vagyis mintegy kétezer milliárd forintnak megfelelő összeget különített el a mentési és helyreállítási munkálatokra.

A török elnök három hónapos rendkívüli állapotot hirdetett az ország tíz érintett tartományában.

A helyzet rendkívüli intézkedéseket követel. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a lehető leggyorsabban hajtsunk végre minden keresési és mentési munkálatot – jelentette be Recep Tayyip Erdogan, hozzátéve, hogy a katasztrófa áldozatai számára 50 ezer férőhelyet különítettek el az ország szállodáiban.

A török hatóságok közvetlen légi folyosót hoztak létre, így a segélycsapatok is gyorsan érkezhetnek a helyszínre,

és a sérülteket is a lehető leggyorsabban szállíthatják el.

A földrengés a szomszédos Szíriában is leírhatatlan károkat okozott. Eddig onnan is már több, mint 1800 halottról érkezett jelentés, és a sérültek száma is 3500 felett van.

A polgárháború sújtotta országba is megérkeztek az első segélycsapatok. A Vörös Félhold humanitárius szervezet munkatársai jelezték, ha beengedik őket, az észak-szíriai felkelők által irányított területen is készen állnak segíteni.

