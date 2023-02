Felgyújtottak egy kisrepülőgépet, a pilótát elrabolták az Indonéziához tartozó Pápua szeparatistái

A lázadók kijelentették, nem engedik szabadon az új-zélandi állampolgárságú pilótát, ameddig az indonéziai kormány el nem ismeri Nyugat-Pápua függetlenségét.

A tartomány rendőrségének szóvivője, Ignatius Benny Adi Prabowo azt közölte, a Pilatus PC-6 típusú kisgépen lévő öt utas is eltűnt. A vizsgálatot megkezdték, a kutatásban katonák is segítenek – tette hozzá.

Herman Taryaman a hadsereg Nyugat-Pápuán állomásozó egységei részéről azt mondta, egyelőre nem tudni, hogy a Philip Mertens néven azonosított pilótával együtt az utasokat is elrabolták-e.

It was reported that the Pilatus PC-6 plane belonging to SusiAir was set on fire by the Armed Criminal Group (KKB) shortly after landing at Paro Airport, Nduga, Papua, Tuesday, 7 February 2023.https://t.co/KgaKXbBl2W pic.twitter.com/spCokIaq3P

